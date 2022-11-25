У киян в оселях 4 години буде світло, 8 – поки не буде: в "ДТЕК Мережі" описали ситуацію з електрикою

Проте вже приблизно 28 листопада можуть повернутися планові графіки відключення електроенергії, які діяли до останнього обстрілу.

Наразі у Києві потужностей електроенергії вистачає лише на 30% від потреби мешканців, тому в оселях міста почергово вмикають світло на 3-4 години.

Про це генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко розповів у ефірі ТСН в межах національного телемарафону.

Фоменко розповів, що 24 листопада вдалося в повному обсязі відновити електропостачання до об’єктів життєзабезпечення Києва та частково – до осель містян.

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"На жаль, поки що доведені ліміти не дозволяють нам виконувати графіки погодинних обмежень. Нам вистачає потужності тільки на 30% від потреби мешканців міста. Тому зараз ми почергово вмикаємо домівки на 3-4 години, потім змінюємо на іншу групу домівок. Іншими словами, у киян в оселі 4 години буде світло, 8 – поки не буде", – пояснив гендиректор "ДТЕК Мережі".

Щодо Київської області, то там ситуація критичніша через велику кількість пошкоджень розподільчих мереж через негоду.

"Плануємо сьогодні відновити мережі та перейти на алгоритм дій, схожий з Києвом", – сказав Фоменко.

"Хочу відзначити, що генерація продовжуватиме нарощувати потужності, тому велика ймовірність, що ліміти будуть збільшуватися та поступово ми вийдемо на планові графіки відключення, які діяли до останнього обстрілу. Орієнтовно – десь у понеділок", – повідомив він.

Нагадаємо, станом на ранок 25 листопада 50% житлового фонду Києва перебували в режимі аварійного відключення електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", станом на вечір 25 листопада в енергосистемі Україні зберігається суттєвий дефіцит електроенергії від потреби споживання. Йдеться про 30%. Проте ремонтні бригади працюють цілодобово і триває підключення електроенергії побутовим споживачам.

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