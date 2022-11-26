У Києві 130 тис. мешканців залишаються без електроенергії, вода є всюди - КМВА

Мобільний зв'язок практично доступний в усіх районах.
У Києві станом на ранок 26 листопада без електроенергії в режимі аварійних відключень залишаються 130 тис. мешканців. Тим часом водопостачання відновлено в повному обсязі, триває запуск теплопостачання.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"Водопостачання відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста. В квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені можливий понижений тиск води в мережі. Триває запуск теплопостачання", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мобільний зв'язок практично доступний в усіх районах. Втім, в КМВА не виключаються ймовірність локальних проблеми в місцях без електроживлення.
"Протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернеться до роботи в штатному режимі. Електроенергія подаватиметься згідно графікам стабілізаційних відключень", наголосили в адміністрації.
Нагадаємо, наразі у Києві потужностей електроенергії вистачає лише на 30% від потреби мешканців, тому в оселях міста почергово вмикають світло на 3-4 години. Проте вже приблизно 28 листопада можуть повернутися планові графіки відключення електроенергії, які діяли до останнього обстрілу.
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