У Києві 130 тис. мешканців залишаються без електроенергії, вода є всюди - КМВА

У Києві станом на ранок 26 листопада без електроенергії в режимі аварійних відключень залишаються 130 тис. мешканців. Тим часом водопостачання відновлено в повному обсязі, триває запуск теплопостачання.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Водопостачання відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста. В квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені можливий понижений тиск води в мережі. Триває запуск теплопостачання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мобільний зв'язок практично доступний в усіх районах. Втім, в КМВА не виключаються ймовірність локальних проблеми в місцях без електроживлення.

"Протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернеться до роботи в штатному режимі. Електроенергія подаватиметься згідно графікам стабілізаційних відключень", наголосили в адміністрації.

Нагадаємо, наразі у Києві потужностей електроенергії вистачає лише на 30% від потреби мешканців, тому в оселях міста почергово вмикають світло на 3-4 години. Проте вже приблизно 28 листопада можуть повернутися планові графіки відключення електроенергії, які діяли до останнього обстрілу.

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