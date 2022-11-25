У Києві фахівці радять містянам провести спуск води

У Києві вода відповідає нормам, однак після тривалої її відсутності фахівці радять спочатку провести спуск води.

Про це йдеться на сайті КМДА.

У столиці здійснюються усі необхідні заходи для очищення води, що подається у водопровід. Однак беручи до уваги її тривалу відсутність та стан мереж, фахівці все ж радять звертати увагу на прозорість і запах води та повідомляти диспетчерську "Київводоканалу" про будь-які відхилення.

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві надало рекомендації щодо використання питної води централізованого водопостачання після тривалого відключення.

Зокрема, після тривалої відсутності водопостачання бажано:

провести спуск води;

набрати порцію води у прозорий посуд та візуально оцінити її забарвленість, наявність сторонніх домішок і стороннього запаху;

в разі наявності виражених ознак забруднення питної води – незвичний колір, наявність домішок, сторонній запах – поки не вживати воду та повідомити про проблему надавачу послуг із водопостачання –"Київводоканалу" або до Контактного центру міста Києва 1551.

Фахівці також рекомендують використовувати засоби для фільтрування води відповідно до інструкції виробника і частіше проводити огляд фільтрувальних елементів у фільтрах питної води, які варто вчасно замінювати в разі необхідності.

Держпродспоживслужба радить мінімізувати вживання сирої води, а також використовувати кип’ятіння як додатковий захід знезараження питної води.

Нагадаємо, після російського ракетного обстрілу 23 листопада у столиці зникла вода. 24 листопада ближче до обіду в Києві почали відновлювати водопостачання. У КМДА попередили, що потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність.

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