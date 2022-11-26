У Києві протягом дня утримається туман: мешканців столиці просять бути обережними

Вранці та протягом дня суботи, 26 листопада, у Києві буде густий туман. Видимість на дорогах складе 200-500 м.

Про це повідомили у пресслубі КМДА.

У зв'язку із погіршенням погодних умов водіям столиці дали кілька порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Крім того, пішоходів також закликають бути уважними та одягати світлоповертаючі елементи: флікери, щоб бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби.

Нагадаємо, у Києві 26-27 листопада також ітимуть дощ та мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

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