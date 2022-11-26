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Коворкинги Киева: появилась карта мест, где есть генератор и Starlink

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2240
Время на прочтение
2 мин
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Коворкинги Киева: появилась карта мест, где есть генератор и Starlink

Фото: Getty Images

В проекте UA War Infographics призвали представителей коворкингов информировать об обновлениях в них.

В сети опубликована карта с коворкингами в Киеве, где можно работать при отключении электроэнергии.

Подходящую карту создал проект UA War Infographics.

"Коворкинги Киева, в которых можно работать при отключении света. Данные могут обновляться. Обновили в 16:00 26.11", – говорится в сообщении.

Список коворкингов:

  • Regus Forum West Side
  • Regus Avenue 53
  • AndWork Smart Plaza Politech
  • ТСЭН Пимоненка
  • LIFT99 Kyiv Hub
  • Regus Horizon Park
  • Creative Quarter Mag.Nett
  • Regus IQ
  • Platforma Art-Завод
  • Regus Gulliver
  • Creative State of Gulliver
  • Creative Quarter Gulliver
  • Regus Horizon Tower
  • Creative State Arsenal
  • Освіторія Хаб
  • The Space
  • Platforma Leonardo
  • Spaces Maidan Plaza
  • iHUB
  • ТСЕН Ярославов Вал
  • Peremoga
  • Кооператив
  • ТСЭН Ярославский пер.
  • Regus Podil Heritage
  • ТСЭН Кирилловская
  • Creative Quarter Astarta
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Напомним, на утро 26 ноября в Киеве без электроэнергии в режиме аварийных отключений оставались 130 тыс. жителей. Водоснабжение восстановлено в полном объеме, продолжается запуск теплоснабжения.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что уже 27 ноября в Киеве могут вернуть графики плановых отключений света.

По данным мэра, в Киеве сейчас работают 436 "Пунктів незламності", где можно согреться и подзарядить свои устройства.

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Дата публикации
Просмотры
2240
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