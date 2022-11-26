Коворкинги Киева: появилась карта мест, где есть генератор и Starlink

В проекте UA War Infographics призвали представителей коворкингов информировать об обновлениях в них.

В сети опубликована карта с коворкингами в Киеве, где можно работать при отключении электроэнергии.

Подходящую карту создал проект UA War Infographics.

"Коворкинги Киева, в которых можно работать при отключении света. Данные могут обновляться. Обновили в 16:00 26.11", – говорится в сообщении.

Список коворкингов:

Regus Forum West Side

Regus Avenue 53

AndWork Smart Plaza Politech

ТСЭН Пимоненка

LIFT99 Kyiv Hub

Regus Horizon Park

Creative Quarter Mag.Nett

Regus IQ

Platforma Art-Завод

Regus Gulliver

Creative State of Gulliver

Creative Quarter Gulliver

Regus Horizon Tower

Creative State Arsenal

Освіторія Хаб

The Space

Platforma Leonardo

Spaces Maidan Plaza

iHUB

ТСЕН Ярославов Вал

Peremoga

Кооператив

ТСЭН Ярославский пер.

Regus Podil Heritage

ТСЭН Кирилловская

Creative Quarter Astarta

Напомним, на утро 26 ноября в Киеве без электроэнергии в режиме аварийных отключений оставались 130 тыс. жителей. Водоснабжение восстановлено в полном объеме, продолжается запуск теплоснабжения.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что уже 27 ноября в Киеве могут вернуть графики плановых отключений света.

По данным мэра, в Киеве сейчас работают 436 "Пунктів незламності", где можно согреться и подзарядить свои устройства.

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