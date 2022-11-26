Коворкинги Киева: появилась карта мест, где есть генератор и Starlink

В проекте UA War Infographics призвали представителей коворкингов информировать об обновлениях в них.
В сети опубликована карта с коворкингами в Киеве, где можно работать при отключении электроэнергии.
Подходящую карту создал проект UA War Infographics.
"Коворкинги Киева, в которых можно работать при отключении света. Данные могут обновляться. Обновили в 16:00 26.11", – говорится в сообщении.
Список коворкингов:
- Regus Forum West Side
- Regus Avenue 53
- AndWork Smart Plaza Politech
- ТСЭН Пимоненка
- LIFT99 Kyiv Hub
- Regus Horizon Park
- Creative Quarter Mag.Nett
- Regus IQ
- Platforma Art-Завод
- Regus Gulliver
- Creative State of Gulliver
- Creative Quarter Gulliver
- Regus Horizon Tower
- Creative State Arsenal
- Освіторія Хаб
- The Space
- Platforma Leonardo
- Spaces Maidan Plaza
- iHUB
- ТСЕН Ярославов Вал
- Peremoga
- Кооператив
- ТСЭН Ярославский пер.
- Regus Podil Heritage
- ТСЭН Кирилловская
- Creative Quarter Astarta
Напомним, на утро 26 ноября в Киеве без электроэнергии в режиме аварийных отключений оставались 130 тыс. жителей. Водоснабжение восстановлено в полном объеме, продолжается запуск теплоснабжения.
Мэр Виталий Кличко сообщил, что уже 27 ноября в Киеве могут вернуть графики плановых отключений света.
По данным мэра, в Киеве сейчас работают 436 "Пунктів незламності", где можно согреться и подзарядить свои устройства.
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