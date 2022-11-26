Кличко розповів, скільки "Пунктів незламності" вже працює у Києві

Як розповів мер, до пунктів обігріву у Києві останніми днями звернулися 3600 мешканців міста.

Станом на суботу, 26 листопада, у Києві розгорнули роботу 436 "Пунктів незламності".

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

За словами очільника Києва, до пунктів обігріву протягом кількох останніх днів звернулися 3600 мешканців столиці.

"У столиці працюють 436 пунктів обігріву. Усі вони забезпечені генераторами. Люди можуть там зігрітися, зарядити гаджети. Я дав завдання керівникам районів постійно перевіряти роботу цих пунктів. Хочу також наголосити, що саме в Києві розгорнуто найбільшу кількість пунктів обігріву. Але, підкреслю, сьогодні ключове завдання, аби люди отримували необхідні послуги в себе вдома. Щоб в оселях киян були тепло, вода та світло", – наголосив Кличко.

Мер також додав, що 25% споживачів міста поки не отримують електроенергію через пошкодження мереж, спричинені ракетними обстрілами росіян.

Понад 90% будинків столиці вже з теплопостачанням. Водопостачання киянам відновили повністю.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за 25 листопада розкритикував КМДА через роботу "Пунктів незламності". Він наголосив, що "профанацію та брехню у звітах ніхто нікому не пробачить".

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