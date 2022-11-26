Упав на ворота і отримав травму грудної клітки: у Києві жінка вдарила чужу дитину, бо хотіла "виховати" її

За скоєне уродженці Київщини загрожує до одного року виправних робіт.

У Києві жінка вдарила чужу дитину, бо хотіла "виховати" її.

Хлопчик отримав травму грудної клітки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

На початку вересня до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що наглядно знайома жінка завдала побоїв її 9-річному сину. Заявниця розповіла правоохоронцям, що на вулиці між її сином та його однолітком стався конфлікт, який діти владнали самостійно. Але бабуся другого хлопчика наздогнала її сина та штовхнула в спину.

У результаті хлопчик упав на металеві ворота та забив грудну клітину.

Правоохоронці розпочали пошук кривдниці. Співробітники сектору ювенальної превенції Дніпровського управління поліції встановили особу порушниці. Нею виявилася уродженка Київської області, 1964 року народження, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася.

Сектором дізнання відділу поліції №1 Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

Наразі дізнавачі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури Києва повідомили порушниці про підозру у вчиненні злочину.

Міру покарання для жінки обере суд.

За скоєне уродженці Київщини загрожує до одного року виправних робіт.

Нагадаємо, в умовах відключення світла офлайн-навчання у школах Києва від 28 листопада має починатися та закінчуватися у світловий проміжок дня. Це максимально виключить залежність освітніх закладів від віялових та аварійних відключень електроенергії. Саме тому уроки триватимуть від 09:00 до 16:00.

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