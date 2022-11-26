У Києві обіцяють вимикати світло не більше, ніж на 5 годин: заява ДТЕК

Сьогодні ситуація з енергопостачанням в Україні і, зокрема, у Києві дуже складна. Однак у ТДЕК обіцяють вимикати світло не більше, ніж на 5 годин для кожного клієнта електромережі.

Від 26 листопада у Києві вмикатимуть світло таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин.

Про це повідомили у ДТЕК.

Столичний постачальник каже, що ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною, тому по всій країні продовжують застосовуватись екстрені відключення електроенергії.

"Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців Києва. Тому з 26 листопада ДТЕК Київські електромережі буде почергово вмикати світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин", — кажуть у ДТЕК.

Зазначається, що стабілізаційні графіки наразі не діють. Такий режим буде діяти поки вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії та ситуація в енергосистемі не стабілізується.

У ДТЕК кажуть: якщо у будинку протягом періоду після атаки РФ з 23 листопада і до сьогодні 26 листопада не з’явилось світло, або із 26 листопада світло буде відсутнє більше 5 годин — слід повідомити ДТЕК Київські електромережі через онлайн канали: чат-бот у Telegram або Viber та сторінку Facebook

Нагадаємо, до енергосистеми України підключили ще один атомний блок, однак дефіцит від потреби споживання становить 25%.

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