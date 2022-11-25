Відключення світла в Києві та області 25 листопада - ДТЕК

У п`ятницю, 25 листопада, у Києві та Київській області відбуваються екстрені відключення світла. Графіки тимчасово не діють.

Про це повідомили в ДТЕК.

Якщо на Київщині буде змога повернутися до стабілізаційних планових відключень, про це повідомлять додатково.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - зазначили в енергетичній компанії.

Станом на 8:30 ранку 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії, зазначили в Київській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, столична влада готується до всіх сценаріїв у разі повторної російської ракетної атаки. Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців підготуватися. Якщо у когось є домівка в передмісті Києва, було б непогано розраховувати, щоб тимчасово там побути.

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