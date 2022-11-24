Без світла залишаються 60% Києва: Кличко описав ситуацію з електрикою

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на вечір 24 листопада електроенергії немає у 60% столиці, проте фахівці працюють над поверненням світла.

Про це Кличко розповів у ефірі телемарафону.

"Що стосується електрики, 60% столиці – поки без електрики. Енергетики докладають всіх зусиль для того, щоб якомога швидше електропостачання повернути. Це залежить також від відновлення балансу енергосистеми всієї країни, оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми", – сказав міський голова.

Він додав, що на сьогодні поступово зменшується відсоток будівель, де ще немає світла.

Нагадаємо, раніше в КМДА повідомили, що вранці було відновлено подачу електроенергії на об’єкти критичної інфраструктури: перш за все, йдеться про водопостачання та лікарень. Фахівці продовжують працювати над подачею електроенергії на середні об’єкти теплопостачання.

Згодом у КМДА також поінформували, що водопостачання відновлено в усіх районах Києва, але подекуди ще фіксуютья проблеми з тиском води в мережі. Ремонтні та аварійні бригади працюють над відновленням теплопостачання.

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