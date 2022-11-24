Скільки годин мешканці Києва будуть отримувати світло – виконавчий директор ДТЕК

Уся критична інфраструктура Києва забезпечена електроенергією, але у помешканнях киян світло з’являтиметься лише на 2-3 години.

Про це в ефірі телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук

За його словами така ситуація триватиме до того часу, поки не буде збільшено обсяг електроенергії, що виробляється на АЕС та ТЕС.

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"Ми забезпечили електроживленням у Києві всю критичну інфраструктуру. Десь 30% населення має зараз електропостачання у Києві. Будемо трохи перемикати, по 2-3 години давати світло, поки не буде збільшений обсяг енергії, - сказав Дмитро Сахарук.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на вечір 24 листопада електроенергії немає у 60% столиці, проте фахівці працюють над поверненням світла.

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