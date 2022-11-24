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Скільки годин мешканці Києва будуть отримувати світло – виконавчий директор ДТЕК

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Скільки годин мешканці Києва будуть отримувати світло – виконавчий директор ДТЕК

Фото: Getty Images

Близько 30 відсотків населення столиці уже забезпечене електропостачанням.

Уся критична інфраструктура Києва забезпечена електроенергією, але у помешканнях киян світло з’являтиметься лише на 2-3 години.

Про це в ефірі телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук

За його словами така ситуація триватиме до того часу, поки не буде збільшено обсяг електроенергії, що виробляється на АЕС та ТЕС.

"Ми забезпечили електроживленням у Києві всю критичну інфраструктуру. Десь 30% населення має зараз електропостачання у Києві. Будемо трохи перемикати, по 2-3 години давати світло, поки не буде збільшений обсяг енергії, - сказав Дмитро Сахарук.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на вечір 24 листопада електроенергії немає у 60% столиці, проте фахівці працюють над поверненням світла.

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Дата публікації
Перегляди
206
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