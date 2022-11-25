У Києві почала з'являтись електрика: жителі столиці бурхливо відреагували та передали послання Путіну

У Києві ввечері, 24 листопада, почалась з'являтись електрика. Це викликало бурхливу реакцію у киян, жителі столиці з вікон почали вигукувати послання російському диктатору Путіну.

Відео опублікували у соцмережах.

У Києві через масовані російські обстріли тривалий час була відсутня електрика. Світло почало з'являтись лише ввечері. Жителі столиці бурхливо відреагували на це та передали "вітання" Путіну.

На відео чути, як українці вигукують відому фразу харківських ультрас: "Путін - х*йло". Також кияни кричать: "Слава Україні".

Ракетний обстріл України та блекаут

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють нашу енергетичну інфраструктуру. 23 листопада росіяни випустили по нашій державі 70 ракет, з яких 51 вдалось збити.

Проте ракети окупантів завдали значної шкоди нашій енергетичній системі. Без електрики залишились майже усі регіони. Ввечері 23 листопада області почали заживлювати до електромережі.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в регіоні через ракетний обстріл померла вже сьома людина, без електроенергії залишаються 70% жителів області.

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