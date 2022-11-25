Отключение света в Киеве и области 25 ноября — ДТЭК

В пятницу, 25 ноября, в Киеве и Киевской области происходят экстренные отключения света. Графики временно не действуют.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Если в Киевской области будет возможность вернуться к стабилизационным плановым отключениям, об этом сообщат дополнительно.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", — отметили в энергетической компании.

По состоянию на 8:30 утра 50% жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии, отметили в Киевской городской военной администрации.

Напомним, столичные власти готовятся ко всем сценариям в случае повторной российской ракетной атаки. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей подготовиться. Если у кого-то есть дом в пригороде Киева, было бы неплохо рассчитывать, чтобы временно там побыть.

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