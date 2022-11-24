Ракетний удар по Вишгороду: кількість жертв зросла

На жаль, стало відомо про шостого загиблого внаслідок удару РФ по житловому будинку у Вишгороді під Києвом.

У Вишгороді Київської області кількість загиблих від російського ракетного удару 23 листопада зросла до шести людей.

Про це повідомив керівник Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

"6 загиблих, 30 постраждалих, розбиті багатоповерхівки, зламані долі. Місто Вишгород з’явилося на 200 років раніше за Москву і, попри все, буде процвітати, коли її вже не буде, бо тут живуть незламні українці, яких ракетами не залякати. Разом переможемо", - зазначив Нєбитов.

Удар по Вишгороду 23 листопада

Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти вкотре завдали по Україні масованого ракетного удару.

Одна із російських ракет влучила у багатоповерхівку у Вишгороді на Київщині. Внаслідок цього сталася пожежа. Внаслідок атаки постраждали 35 осіб. Серед них – шестеро дітей. Найменшій дівчинці виповнилося лише п’ять років.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про обстріл Вишгорода.

Співак Павло Зібров розповів, російська ракета поцілила у домівку його друга у Вишгороді. А телеведучий Анатолій Анатоліч повідомив, що російська ракета поцілила просто поруч з його будинком у Вишгороді.

Наслідки ракетного терору у Вишгороді – репортаж ТСН