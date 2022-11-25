В Киеве развернуто более 400 пунктов обогрева: что там есть

Город работает над тем, чтобы в каждом таком пункте работал интернет.
В Киеве развернута работа более 400 пунктов обогрева.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.
Мєр отметил, что эти пункты будут работать каждый день.
Кличко добавил, что большинство из них оборудованы в школах и других учреждениях социальной сферы.
Мэр добавил, что город также работает над тем, чтобы в каждом таком пункте работал интернет.
Ранее Виталий Кличко сообщил, что треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают возобновлять отопление в столице. Половина потребителей пока без электроэнергии. В течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно – на три часа.
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