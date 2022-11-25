В Киеве развернуто более 400 пунктов обогрева: что там есть

Город работает над тем, чтобы в каждом таком пункте работал интернет.

В Киеве развернута работа более 400 пунктов обогрева.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

Мєр отметил, что эти пункты будут работать каждый день.

Кличко добавил, что большинство из них оборудованы в школах и других учреждениях социальной сферы.

Если в вашем доме нет электроснабжения больше суток, вы сможете прийти в пункт обогрева, чтобы подзарядить гаджеты или фонарики, выпить чаю, узнать, где находятся бюветы, где открыты магазины и аптеки Виталий Кличко

Мэр добавил, что город также работает над тем, чтобы в каждом таком пункте работал интернет.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают возобновлять отопление в столице. Половина потребителей пока без электроэнергии. В течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно – на три часа.

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