В Киеве обещают выключать свет не более 5 часов: заявление ДТЭК

Сегодня ситуация с энергоснабжением в Украине и, в частности, в Киеве очень сложная. Однако в ТДЭК обещают выключать свет не более 5 часов для каждого клиента электросети.

С 26 ноября в Киеве будут включать свет таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не больше 5 часов.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Столичный поставщик говорит, что ситуация в энергосистеме остается очень сложной, поэтому по всей стране продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии.

"Мы понимаем, что длительное отсутствие света усложняет жизнь жителей Киева. Поэтому с 26 ноября ДТЭК Киевские электросети будут поочередно включать свет всем жителям таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 5 часов", — говорят в ДТЭК.

Отмечается, что стабилизационные графики пока не действуют. Такой режим будет действовать, пока удастся снизить дефицит генерации электроэнергии и ситуация в энергосистеме не стабилизируется.

В ДТЭК говорят: если в доме в течение периода после атаки РФ с 23 ноября и по сей день 26 ноября не появился свет, или с 26 ноября свет будет отсутствовать более 5 часов — следует сообщить ДТЭК Киевские электросети через онлайн каналы: чат-бот в Telegram или Viber и страницу Facebook

Напомним, к энергосистеме Украины был подключен еще один атомный блок, однако дефицит от потребности потребления составляет 25%.

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