В Киеве обнаружили коллаборанта, который поддерживал российских оккупантов и хранил дома гранату

40-летний киевлянин распространял в Сети пророссийские идеи и призывы о поддержке оккупационных властей.
В Киеве обнаружили коллаборанта, который поддерживал российских оккупантоа и хранил дома гранату.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
В полиции рассказали, что 40-летний киевлянин создал YouTube-канал с пропагандистскими роликами по поддержке оккупационных властей и отрицанию осуществления вооруженной агрессии России против Украины. Он распространял в Сети пророссийские идеи.
"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что мужчина создал YouTube-канал, где размещал видеоролики агитационной направленности и оправдывание действий РФ. Также злоумышленник обвинял украинские власти и призвал защитников не участвовать в боевых действиях против российской армии ради "положительных изменений" в сообщении.
Фигуранта полицейские задержали и в ходе обыска по месту жительства изъяли у него мобильный телефон, а также наступательную осколочную гранату.
Все вещественные доказательства сотрудники полиции направили на проведение соответствующих экспертных исследований.
Следователь Соломенского управления полиции по согласованию сообщил мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность и ч. 1 ст. 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами За такие действия фигуранту грозит до 15-ти лет лишения свободы.
Напомним, в Закарпатье на одном из пунктов пропуска задержан предатель из Белой Церкви в Киевской области. Бывший работник МВД Украины вез для России секретную информацию. Он ожидал, что после того, как Россия оккупирует Киев, он станет главным полицейским Киевской области.
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