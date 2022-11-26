Упал на ворота и получил травму грудной клетки: в Киеве женщина ударила чужого ребенка, потому что хотела "воспитать" его

За совершенное уроженке Киевской области грозит до одного года исправительных работ.

В Киеве женщина ударила чужого ребенка, потому что хотела "воспитать" его.

Мальчик получил травму грудной клетки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В начале сентября в Днепровское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что наглядно знакомая женщина нанесла побои ее 9-летнему сыну. Заявительница рассказала правоохранителям, что на улице между ее сыном и его сверстником произошел конфликт, который дети уладили сами. Но бабушка второго мальчика догнала ее сына и толкнула в спину.

В результате мальчик упал на металлические ворота и ударился грудной клеткой.

Правоохранители приступили к поиску обидчицы. Сотрудники сектора ювенальной превенции Днепровского управления полиции установили личность нарушительницы. Ею оказалась уроженка Киевской области, 1964 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Сектором дознания отдела полиции №1 Днепровского управления полиции начато уголовное производство за умышленное нанесение удара, побоев или совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль и не нанесших телесных повреждений.

В настоящее время дознаватели под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры Киева сообщили нарушительнице о подозрении в совершении преступления.

Меру наказания для женщины выберет суд.

За совершенное уроженцы Киевской области грозит до одного года исправительных работ.

Напомним, в условиях отключения света офлайн-обучение в школах Киева от 28 ноября должно начинаться и заканчиваться в световой промежуток дня. Это максимально исключит зависимость образовательных учреждений от веерных и аварийных отключений электроэнергии. Именно поэтому уроки будут продолжаться с 09:00 до 16:00.

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