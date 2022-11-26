У Києві виявили колаборанта, який підтримував російських окупантів і зберігав дома гранату.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

У поліції розповіли, що 40-річний киянин створив YouTube -канал із пропагандистськими роликами щодо підтримання окупаційної влади та заперечення здійснення збройної агресії Росії проти України. Він поширював у Мережі проросійські ідеї.

"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік створив YouTube -канал, де розміщував відеоролики агітаційної спрямованості та виправдовуванням дій РФ. Також зловмисник звинувачував українську владу та закликав захисників не брати участь у бойових діях проти російської армії заради "позитивних змін", - йдеться у повідомленні.

Фігуранта поліцейські затримали та у ході проведення обшуку за місцем мешкання вилучили у нього мобільний телефон, а також наступальну осколкову гранату.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Усі речові докази працівники поліції направили на проведення відповідних експертних досліджень.

Слідчий Солом’янського управління поліції за погодженням повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність та ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами За такі дії фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті на одному із пунктів пропуску затримали зрадника з Білої Церкви на Київщині. Колишній працівник МВС України віз для Росії секретну інформацію. Він очікував, що після того, як Росія окупує Київ, він стане "головним поліцейським Київської області".

Зрадники в рясах у церкві: що може зробити держава - Віктор Ягун та Георгій Коваленко

Читайте також: