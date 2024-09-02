Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві пролунали вибухи: названа причина

У Києві пролунали вибухи: названа причина

Перебувайте в укриттях / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

Під ранок 2 вересня 2024 року ворог атакував Київ балістичними ракетами та крилатими ракетами. 

Повітряна тривога триває. 

"В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

У місті чути вибухи. 

Не нехтуйте особистою безпекою. 

Додамо, що раніше моніторингові канали попереджували про виліт Ту-95мс з можливим пуском ракет

Нагадаємо, що раніше Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація