У Києві пролунали вибухи: названа причина

Перебувайте в укриттях.
Під ранок 2 вересня 2024 року ворог атакував Київ балістичними ракетами та крилатими ракетами.
Повітряна тривога триває.
"В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
У місті чути вибухи.
Не нехтуйте особистою безпекою.
Додамо, що раніше моніторингові канали попереджували про виліт Ту-95мс з можливим пуском ракет.
Нагадаємо, що раніше Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей.
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