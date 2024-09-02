У Києві пролунали вибухи: названа причина

Під ранок 2 вересня 2024 року ворог атакував Київ балістичними ракетами та крилатими ракетами.

Повітряна тривога триває.

"В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

У місті чути вибухи.

Не нехтуйте особистою безпекою.

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Додамо, що раніше моніторингові канали попереджували про виліт Ту-95мс з можливим пуском ракет.

Нагадаємо, що раніше Росія завдала ракетного удару по Сумах: поранені 13 осіб, серед яких четверо дітей.

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