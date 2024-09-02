На Київщині працює ППО

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це інформують у Київській обласній військовій адміністрації.

У регіоні працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше унаслідок ворожої атаки зафіксовані кілька влучань у Харкові.

Додамо, що 30 серпня росіяни влучили керованою авіабомбою у 12-поверховий житловий будинок у Харкові. За попередніми даними загинули семеро людей. Серед загиблих є дівчинка, яка перебувала на дитячому майданчику, а також 18-річна художниця.

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