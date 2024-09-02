На Київщині працює ППО

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги
На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.
Про це інформують у Київській обласній військовій адміністрації.
У регіоні працюють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше унаслідок ворожої атаки зафіксовані кілька влучань у Харкові.
Додамо, що 30 серпня росіяни влучили керованою авіабомбою у 12-поверховий житловий будинок у Харкові. За попередніми даними загинули семеро людей. Серед загиблих є дівчинка, яка перебувала на дитячому майданчику, а також 18-річна художниця.
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