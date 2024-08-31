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У Києві горить багатоквартний житловий будинок: подробиці від рятувальників

У Києві горить багатоквартний житловий будинок: подробиці від рятувальників

Пожежа на Солом'янці у Києві / Фото: ДСНС

До гасіння пожежі було залучено понад пів сотні рятувальників.

У суботу, 31 серпня, у Солом'янському районі Києві виникла пожежа у 5-поверхому житловому будинку.

Про це повідомляє ДСНС України. 

За інформацією рятувальників, станом на 14:22 пожежу вдалося ліквідувати. 

"31 серпня о 13:10 надійшло повідомлення про пожежу 5-поверхового житлового будинку. Горів дах на орієнтовній площі 700 кв.м. На місці працювали 60 рятувальників та 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки", - йдеться у повідомленні.

Яка причина загорання - наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше інформували, що у Соломʼянському районі Києва палав житловий будинок. Пожежа сталася на вулиці Антонова.  

У Києві на Соломʼянці палає житловий будинок

У Києві на Соломʼянці палає житловий будинок

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