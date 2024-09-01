Жінка у Києві виявила небезпечну знахідку на дитячому майданчику: фото

Наразі невідомо, чи був знайдений пістолет бойовою зброєю.
У Дніпровському районі міста Києва жінка виявила на дитячому майданчику підозрілу наплічну сумку з предметом, схожим на пістолет та набоями до нього.
Про це у неділю, 1 вересня, повідомили у Патрульній поліції Києва.
Про свою знахідку громадянка повідомила за екстреним номером “112”.
На місце прибули інспектори Патрульної поліції, обгородили небезпечні знахідки та викликали слідчих й вибухотехніків.
У повідомленні не вказано, чи був знайдений пістолет бойовою зброєю.
У Патрульній поліції закликали громадян бути обережними у разі виявлення підозрілих предметів.
“Не наближайтеся до них та не торкайтеся їх. Повідомте про знахідку відповідні служби”, - йдеться у зверненні.
Нагадаємо, раніше у Дніпровському районі столиці на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА.
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