Жінка у Києві виявила небезпечну знахідку на дитячому майданчику: фото

Наразі невідомо, чи був знайдений пістолет бойовою зброєю.

У Дніпровському районі міста Києва жінка виявила на дитячому майданчику підозрілу наплічну сумку з предметом, схожим на пістолет та набоями до нього.

Про це у неділю, 1 вересня, повідомили у Патрульній поліції Києва.

Про свою знахідку громадянка повідомила за екстреним номером “112”.

На місце прибули інспектори Патрульної поліції, обгородили небезпечні знахідки та викликали слідчих й вибухотехніків.

Небезпечна знахідка на дитячому майданчику в Києві / Фото: Патрульна поліція Києва

Небезпечна знахідка на дитячому майданчику в Києві / Фото: Патрульна поліція Києва

У повідомленні не вказано, чи був знайдений пістолет бойовою зброєю.

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У Патрульній поліції закликали громадян бути обережними у разі виявлення підозрілих предметів.

“Не наближайтеся до них та не торкайтеся їх. Повідомте про знахідку відповідні служби”, - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, раніше у Дніпровському районі столиці на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА.

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