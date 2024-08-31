На Київщині зникла трирічна дівчинка: фото, прикмети

На Київщині зникла трирічна дівчинка Аріана Давиденко з Білої Церкви.

Про це повідомила поліція Київської області.

"У суботу, 31 серпня, о 20:38 годині від бабусі до поліції надійшло повідомлення про зникнення трирічної онуки. Можливе місцеперебування дитини – вулиця Митрофанова на масиві Незалежності", – йдеться у повідомленні.

На пошуки дівчинки оперативно залучені та орієнтовані підрозділи поліції Київщини, в тому числі особовий склад Білоцерківського управління поліції Київської області: керівництво, співробітники карного розшуку, поліцейські офіцери громади, ювенальні та патрульні поліцейські, кінологи.

Прикмети Аріани: на вигляд 3-4 роки, зріст близько 100 см, худорлявої статури, волосся світле, завʼязане у хвостик.

Дівчинка була одягнена у світло-зелену футболку та шорти, білі босоніжки.

Трирічна Аріана Давиденко / Фото: Поліція Київської області

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування дитини, прохання негайно повідомляти на спецлінію "102" або за номером мобільного телефону (093) 126-55-05", – просять у поліції.

Нагадаємо, у Києві водій напідпитку перевозив дитину на передньому сидінні авто. Вміст алкоголю у крові горе-батька в 11 разів перевищував норму.

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