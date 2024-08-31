У Києві на Соломʼянці палає житловий будинок (відео)

В Соломʼянському районі Києва палає житловий будинок. Пожежа сталася на вулиці Антонова. Стовп диму видніється з інших районів.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У Києві на Соломʼянці палає житловий будинок

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Як зазначили у КМДА, триває гасіння пожежі на даху житлового будинку у Соломʼянському районі.

“За попередньою інформацією горить дах 5-поверхового будинку на вул. Авіаконструктора Антонова”, — додали у відомстві.

На місці працюють всі екстрені служби. Площа пожежі уточнюється.

Нагадаємо, у Києві 10 серпня виникла пожежа на вулиці Юрія Шумського. Загоряння сталося у квартирі на 21 поверсі 25-поверхового будинку.

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