Київ без світла на півтори доби?: експерт оцінив найгірший сценарій відключень

Відключення світла у Києві

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У Києві не очікується відключень електроенергії тривалістю добу або півтори навіть за найгіршого сценарію розвитку ситуації в енергосистемі. Водночас у разі серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак можливі графіки, за яких електропостачання подаватимуть лише 4–8 годин на добу.

Про це директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

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Коментуючи можливі масштаби обмежень електропостачання у столиці, він наголосив, що сценарій із безперервною відсутністю світла протягом 24–36 годин не є прогнозованим. Навіть у найбільш несприятливих умовах планові обмеження, на його думку, навряд чи перевищуватимуть 12 годин на добу.

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«Не буде такого, я думаю», — сказав Харченко, відповідаючи на запитання про можливість настільки тривалих відключень.

Водночас експерт пояснив, що після російських ударів і значних пошкоджень енергетичного обладнання ситуація може бути складнішою через аварійні відключення. Після атаки енергетикам необхідно провести першочергові ремонти, відновити пошкоджені ділянки та організувати резервні маршрути подачі електроенергії. На це, за оцінкою Харченка, може знадобитися приблизно 6–8 годин.

Після виконання першочергових робіт аварійні обмеження зазвичай скасовують і переходять до планових графіків. Однак під час відновлення енергосистеми аварійні відключення можуть тривати довше, оскільки вони необхідні для проведення ремонтних робіт.

«Аварійні відключення через те, що вони заважають відновлювати, можуть, на жаль, бути досить довгими», — зауважив директор Центру дослідження енергетики.

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Окремо Харченко оцінив можливий вплив зимових морозів на ситуацію з електропостачанням. За його словами, зі зниженням температури зростає споживання електроенергії, що змушуватиме енергетиків посилювати регулярні обмеження.

У разі сильних морозів графіки можуть передбачати приблизно 12 годин зі світлом і 12 годин без електроенергії на добу. При цьому йдеться саме про планові обмеження, а не аварійні відключення через пошкодження мереж.

Нагадаємо, у четвер, 5 листопада, у Києві тимчасово призупинили рух поїздів на «червоній» лінії метрополітену. Причиною стали значні коливання напруги в електромережі.

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