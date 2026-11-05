Коли у кранах киян знову буде вода: Кличко розповів про ситуацію в столиці

Коли дадуть воду в Києві / © pixabay.com

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Київські комунальники крок за кроком стабілізують водопостачання після останньої ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко 5 листопада.

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У Києві відновлюють подачу води: що відомо

За словами очільника столиці, фахівці вже вирівнюють показники в мережі та повертають воду в ті райони, де виникли тимчасові проблеми з постачанням.

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Ушкодження обладнання, що живить столицю, стало наслідком чергових ударів по українській енергосистемі.

«Тиск в системі водопостачання столиці поступово нормалізують та відновлюють подачу води в райони, де були перебої», — написав Кличко.

Чи буде вода в Києві під час блекаутів

Нагадаємо, київська влада розробила план підтримки водопостачання та теплопостачання в умовах нестабільної роботи енергосистеми. Як повідомив під час брифінгу в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, у столиці планують збудувати нові електростанції та забезпечити додатково 40 МВт потужності.

Це створить резервне живлення для системи водопостачання під час відключень світла, хоч і не замінить повністю штатне енергозабезпечення.

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Паралельно в усіх районах Києва триває подача тепла до житлового фонду, де мешканці окремих будинків мають право самостійно ухвалювати рішення про початок опалювального сезону. У КМДА зауважують, що на стабільність теплопостачання впливають знеструмлення та аварії на зношених мережах, які комунальники обіцяють оперативно ліквідовувати.

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