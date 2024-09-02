В Киевской области работает ПВО

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги
В Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА.
Об этом сообщает в Киевской областной военной администрации.
В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.
Напомним, что ранее в результате вражеской атаки зафиксированы несколько попаданий в Харькове.
Добавим, что 30 августа россияне попали управляемой авиабомбой в 12-этажный жилой дом в Харькове. По предварительным данным, погибли семь человек. Среди погибших есть девочка, которая находилась на детской площадке, а также 18-летняя художница.
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