Женщина в Киеве обнаружила опасную находку на детской площадке: фото

Пока неизвестно, был ли найденый пистолет боевым оружием.

В Днепровском районе города Киева женщина обнаружила на детской площадке подозрительную сумку с предметом, похожим на пистолет и патронами к нему.

Об этом в воскресенье сообщили в Патрульной полиции Киева.

О своей находке гражданка сообщила по экстренному номеру "112".

На место прибыли инспекторы Патрульной полиции, огородили опасные находки и вызвали следователей и взрывотехников.

Опасная находка на детской площадке в Киеве / Фото: Патрульная полиция Киева

Опасная находка на детской площадке в Киеве / Фото: Патрульная полиция Киева

В сообщении не указано, был ли найденый пистолет боевым оружием.

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В Патрульной полиции призвали граждан проявлять осторожность в случае обнаружения подозрительных предметов.

“Не приближайтесь к ним и не прикасайтесь к ним. Сообщите о находке соответствующие службы”, — говорится в обращении.

Напомним, ранее в Днепровском районе столицы на детскую площадку между домами упали обломки БпЛА.

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