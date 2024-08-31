В Киеве горит многоквартальный жилой дом: подробности спасателей

К тушению пожара было привлечено более полусотни спасателей.
В субботу, 31 августа, в Соломенском районе Киеве возник пожар в 5-этажном жилом доме.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
По информации спасателей, по состоянию на 14.22 пожар удалось ликвидировать.
"31 августа в 13:10 поступило сообщение о пожаре 5-этажного жилого дома. Горела крыша на ориентировочной площади 700 кв.м. На месте работали 60 спасателей и 16 единиц пожарно-спасательной техники", — говорится в сообщении.
Какая причина возгорания – пока неизвестно.
Напомним, ранее информировали, что в Соломенском районе Киева горел жилой дом. Пожар произошел на улице Антонова.
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