В Киевской области пропала трехлетняя девочка: фото, приметы

В Киевской области пропала трехлетняя девочка Ариана Давиденко из Белой Церкви.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"В субботу, 31 августа, в 20:38 от бабушки в полицию поступило сообщение об исчезновении трехлетней внучки. Возможное местонахождение ребенка — улица Митрофанова на массиве Независимости", — говорится в сообщении.

На поиски девочки оперативно привлечены и ориентированы подразделения полиции Киевщины, в том числе личный состав Белоцерковского управления полиции Киевской области: руководство, сотрудники уголовного розыска, полицейские офицеры, ювенальные и патрульные полицейские, кинологи.

Приметы Арианы: на вид 3-4 года, рост около 100 см, худощавого телосложения, волосы светлые, завязанные в хвостик.

Девочка была одета в светло-зеленую футболку и шорты, белые босоножки.

Трехлетняя Ариана Давыденко / Фото: Полиция Киевской области

"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просьбу немедленно сообщать на спецлинию "102" или по номеру мобильного телефона (093) 126-55-05", – просят в полиции.

Напомним, в Киеве водитель под хмельком перевозил ребенка на переднем сиденье авто. Содержание алкоголя в крови горе-отца в 11 раз превышало норму.

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