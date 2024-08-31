В Киеве на Соломенке горит жилой дом (видео)

В Соломенском районе Киева горит жилой дом. Пожар произошел на улице Антонова. Столб дыма виднеется из других районов.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

В Киеве на Соломенке горит жилой дом

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Как отметили в КГГА, идет тушение пожара на крыше жилого дома в Соломенском районе.

“По предварительной информации горит крыша 5-этажного дома по ул. Авиаконструктора Антонова”, — добавили в ведомстве.

На месте работают все экстренные службы. Площадь пожара уточняется.

Напомним, в Киеве 10 августа возник пожар на улице Юрия Шумского. Возгорание произошло в квартире на 21 этаже 25-этажного дома.

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