В Киеве на Соломенке горит жилой дом (видео)

Жителей просят не открывать окна.
В Соломенском районе Киева горит жилой дом. Пожар произошел на улице Антонова. Столб дыма виднеется из других районов.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
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Как отметили в КГГА, идет тушение пожара на крыше жилого дома в Соломенском районе.
“По предварительной информации горит крыша 5-этажного дома по ул. Авиаконструктора Антонова”, — добавили в ведомстве.
На месте работают все экстренные службы. Площадь пожара уточняется.
Напомним, в Киеве 10 августа возник пожар на улице Юрия Шумского. Возгорание произошло в квартире на 21 этаже 25-этажного дома.
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