В Киеве раздались взрывы

В столице в третий раз за ночь объявлена воздушная тревога.
В ночь на 31 августа 2024 года в окрестностях Киева раздались взрывы.
Об этом сообщает очевидцы и мониторинговые каналы.
Воздушная тревога продолжается.
"Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", – об этом сообщили представители власти.
Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение.
Сохраняйте спокойствие.
Напомним, что в воздухе кружат вражеские дроны.
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