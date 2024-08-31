В Киеве раздались взрывы

В столице в третий раз за ночь объявлена воздушная тревога.

В ночь на 31 августа 2024 года в окрестностях Киева раздались взрывы.

Об этом сообщает очевидцы и мониторинговые каналы.

Воздушная тревога продолжается.

"Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", – об этом сообщили представители власти.

Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение.

Сохраняйте спокойствие.

Также читайте В Киевской области работают силы ПВО

Напомним, что в воздухе кружат вражеские дроны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.