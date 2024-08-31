Обновленным участком между станциями метро "Лыбидская" — "Демеевская" прошел первый пробный поезд — Кличко

Для запуска первого пробного поезда был осуществлен комплекс подготовительных работ.

В ночь с 30 на 31 августа обновленным участком между станциями метро "Лыбидская" – "Демеевская" прошел первый пробный поезд.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в социальных сетях.

В его составе также — специальный вагон, проверяющий новое путевое полотно, в частности по соблюдению надлежащей ширины пути, отступов и возможной просадки. Проверка и тестирование пробного поезда и систем безопасности движения на разных скоростях.

Для запуска первого пробного поезда осуществили комплекс подготовительных работ с сочетанием конструкций действующего тоннеля с новой частью усилившихся тоннелей и участков.

В частности, были проложены все необходимые кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи. Осуществили монтаж и подключение контактного рельса, через который идет питание для движения поездов. Монтаж и настройка систем безопасности движения поездов.

В дальнейшем в ночное время будут тщательно проверять инженерные и системы безопасности перед полноценным возобновлением движения поездов с пассажирами.

Работы продолжаются в круглосуточном режиме, чтобы в ближайшие недели возобновить движение поездов.

Ранее ТСН.ua рассказывал о зловещей тенденции в метро Киева: за июнь три человека упали на пути метро Киева.

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