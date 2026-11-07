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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Атака на Киев: двое пострадавших, поврежден детский сад

В Соломенском районе столицы в результате российской атаки повреждено здание детского сада.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В Киеве известно о двух пострадавших в результате российской атаки. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в своем официальном Telegram-канале.

Также в Соломенском районе повреждено здание детского сада.

КМВА сообщила о красном уровне опасности и призвала жителей пройти к ближайшим укрытиям.

Ранее городской голова Виталий Кличко сообщил о попадании обломков в жилую пятиэтажку в Соломенском районе . По другому адресу взрывная волна повредила окна еще одного пятиэтажного дома.

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