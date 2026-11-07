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- Киев
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Атака на Киев: двое пострадавших, поврежден детский сад
В Соломенском районе столицы в результате российской атаки повреждено здание детского сада.
В Киеве известно о двух пострадавших в результате российской атаки. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в своем официальном Telegram-канале.
Также в Соломенском районе повреждено здание детского сада.
КМВА сообщила о красном уровне опасности и призвала жителей пройти к ближайшим укрытиям.
Ранее городской голова Виталий Кличко сообщил о попадании обломков в жилую пятиэтажку в Соломенском районе . По другому адресу взрывная волна повредила окна еще одного пятиэтажного дома.
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