В Киеве обломки попали в жилой дом: Кличко сообщил о последствиях атаки

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

В Соломенском районе Киева зафиксировали попадание обломков в пятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко .

Реклама

По другому адресу взрывная волна повредила остекление окон еще одной жилой пятиэтажки.

Реклама

По словам Кличко, экстренные службы направляются на места.

Ранее городской голова сообщал о взрывах в пригороде Киева и российской баллистической атаке на объекты инфраструктуры.

Атака на Киев: обломки попали в пятиэтажку в Соломенском районе.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что российские войска готовят новые удары по энергетике, мостам через Днепр и гражданской инфраструктуре Украины.

Реклама

Ранее мы писали, что россияне атаковали Днепр дронами: раздалось более 30 взрывов. Разрушены дома частного сектора, поврежден гаражный кооператив и объекты инфраструктуры.

Новости партнеров

Новости партнеров