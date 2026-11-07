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В Киеве обломки попали в жилой дом: Кличко сообщил о последствиях атаки
В Соломенском районе повреждены две жилые пятиэтажки, на места следуют экстренные службы.
В Соломенском районе Киева зафиксировали попадание обломков в пятиэтажный жилой дом.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко .
По другому адресу взрывная волна повредила остекление окон еще одной жилой пятиэтажки.
По словам Кличко, экстренные службы направляются на места.
Ранее городской голова сообщал о взрывах в пригороде Киева и российской баллистической атаке на объекты инфраструктуры.
Атака на Киев: обломки попали в пятиэтажку в Соломенском районе.
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