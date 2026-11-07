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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве обломки попали в жилой дом: Кличко сообщил о последствиях атаки

В Соломенском районе повреждены две жилые пятиэтажки, на места следуют экстренные службы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В Соломенском районе Киева зафиксировали попадание обломков в пятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко .

По другому адресу взрывная волна повредила остекление окон еще одной жилой пятиэтажки.

По словам Кличко, экстренные службы направляются на места.

Ранее городской голова сообщал о взрывах в пригороде Киева и российской баллистической атаке на объекты инфраструктуры.

Атака на Киев: обломки попали в пятиэтажку в Соломенском районе.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что российские войска готовят новые удары по энергетике, мостам через Днепр и гражданской инфраструктуре Украины.

Ранее мы писали, что россияне атаковали Днепр дронами: раздалось более 30 взрывов. Разрушены дома частного сектора, поврежден гаражный кооператив и объекты инфраструктуры.

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