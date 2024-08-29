Мужчина упал под поезд метро: что известно о пострадавшем — детали от спасателей (фото)

Вечером 29 августа в Киеве на станции метро "Университет" мужчина 2004 года рождения упал на рельсы во время прибытия поезда. Мужчину деблокировали из-под вагона. С травматической ампутацией правой ноги ниже колена пострадавшего доставили в больницу.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Согласно отчету спасателей, пассажира зажало под четвертым вагоном поезда. С помощью шанцевого инструмента его высвободили из-под вагона.

В метро Киева на пути упал мужчина Фото: ГСЧС Украины

"С травматической ампутацией правой ноги ниже колена потерпевший 2004 год рождения передан медикам для дальнейшей госпитализации. Все обстоятельства будут устанавливать правоохранители", — добавили спасатели.

Пассажира извлекли из-под четвертого вагона поезда метро Фото: ГСЧС

Напомним, утром 16 августа в Киеве произошел аналогичный случай. На станции метро "Хрещатик" мужчина упал на рельсы метро. Тогда наезда на пассажира не было. Мужчину быстро подняли на перрон станции.

Что явилось причиной падения на пути, не разглашается.

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