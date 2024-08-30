Кличко сообщил, когда Киев будет готов к отопительному сезону

В столице уже проведено 85 процентов испытаний теплосети.

В начале октября в Киеве теплосети будут готовы к отопительному сезону.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"В начале октября отопительная система города на сто процентов должна быть готова к запуску", — подчеркнул он.

Столичный мэр отметил, что получил информацию от специалистов с точными цифрами о количестве проведенных ремонтов, в частности, о замене труб в теплосетях и т.д.

"Ключевая составляющая — сейчас уже проведено 85 процентов испытаний [теплосети]", — отметил Виталий Кличко.

Напомним, из-за того, что 26 августа произошла одна из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру, в Киеве могут ввести жесткие ограничения электроснабжения на 1-2 недели.

Кто главнее: Кличко или Попко? Скандальная битва за власть над столицей!

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