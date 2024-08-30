В Киеве за лето госпитализировали 17 человек с лихорадкой Западного Нила: есть летальные случаи

С 1 июня в Свято-Михайловскую клиническую больницу города Киева госпитализировали 17 пациентов с подтвержденным диагнозом лихорадка Западного Нила.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

По ее словам, среди заболевших – 10 мужчин и 7 женщин. Это жители разных районов столицы, два из них – жители Киевской и Черкасской областей. Они нуждались в стационарном лечении из-за тяжести состояния.

"К сожалению, троих пациентов врачам не удалось спасти из-за тяжелого осложнения лихорадки – менингоэнцефалит", – констатировать в КГГА.

Ранее сообщалось, что в странах Африки произошла неожиданная вспышка смертельной лихорадки – оспы обезьян. Недуг уже унес жизни нескольких сотен человек, и первые заболевания зафиксировали уже и за пределами континента – в Пакистане и Швеции. В ВОЗ бьют тревогу и объявляют чрезвычайный уровень мирового значения.

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