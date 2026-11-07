- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1
- Время на прочтение
- 1 мин
Баллистическая атака на Киевщину: Кличко сообщил о взрывах в пригороде
В ночь на 7 ноября в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет.
В пригороде Киева раздались взрывы. По словам городского головы Виталия Кличко, российские войска атакуют баллистикой объекты инфраструктуры.
Об этом он сообщил в Telegram .
«Взрывы в пригороде Киева. Враг бьет баллистику по объектам инфраструктуры. Находитесь в укрытиях!» – призвал Кличко.
Ранее КМВА сообщила об объявлении воздушной тревоги в столице. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, а затем — о движении целей в направлении Киева, Полтавы и Черкасской области.
Война в Украине — последние новости
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что российские войска готовят новые удары по энергетике, мостам через Днепр и гражданской инфраструктуре Украины.
Ранее мы писали, что россияне атаковали Днепр дронами: раздалось более 30 взрывов. Разрушены дома частного сектора, поврежден гаражный кооператив и объекты инфраструктуры.