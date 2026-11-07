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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Баллистическая атака на Киевщину: Кличко сообщил о взрывах в пригороде

В ночь на 7 ноября в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В пригороде Киева раздались взрывы. По словам городского головы Виталия Кличко, российские войска атакуют баллистикой объекты инфраструктуры.

Об этом он сообщил в Telegram .

«Взрывы в пригороде Киева. Враг бьет баллистику по объектам инфраструктуры. Находитесь в укрытиях!» – призвал Кличко.

Ранее КМВА сообщила об объявлении воздушной тревоги в столице. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, а затем — о движении целей в направлении Киева, Полтавы и Черкасской области.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что российские войска готовят новые удары по энергетике, мостам через Днепр и гражданской инфраструктуре Украины.

Ранее мы писали, что россияне атаковали Днепр дронами: раздалось более 30 взрывов. Разрушены дома частного сектора, поврежден гаражный кооператив и объекты инфраструктуры.

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