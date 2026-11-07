Баллистическая атака на Киевщину: Кличко сообщил о взрывах в пригороде

Ракета / © ТСН.ua

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В пригороде Киева раздались взрывы. По словам городского головы Виталия Кличко, российские войска атакуют баллистикой объекты инфраструктуры.

Об этом он сообщил в Telegram .

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«Взрывы в пригороде Киева. Враг бьет баллистику по объектам инфраструктуры. Находитесь в укрытиях!» – призвал Кличко.

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Ранее КМВА сообщила об объявлении воздушной тревоги в столице. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, а затем — о движении целей в направлении Киева, Полтавы и Черкасской области.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что российские войска готовят новые удары по энергетике, мостам через Днепр и гражданской инфраструктуре Украины.

Ранее мы писали, что россияне атаковали Днепр дронами: раздалось более 30 взрывов. Разрушены дома частного сектора, поврежден гаражный кооператив и объекты инфраструктуры.

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