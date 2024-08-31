Атака дронов на Киев: сколько целей сбило ПВО

Россия в субботу, 31 августа, атаковала столицу дронами. Силам ПВО удалось сбить все вражеские БПЛА, летевшие на столицу.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).

Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что это уже четвертая атака на столицу с начала недели.

"Как и во время последних нападений, враг снова применил ударные БПЛА, предварительно вроде "Shahed ", – рассказал Попко.

По данным Попка, в Киев вражеские боеприпасы заходили всю ночь, волнами и по разным направлениям, воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и суммарно продолжалась почти 4 часа.

"Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были уничтожены. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", — отметил он.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области слышны звуки взрывов. Вблизи столицы по вражеским беспилотникам работает ПВО.

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