Обломки русского дрона

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В Киеве в результате вражеской атаки и падения обломков вспыхнули автомобили сразу в трех районах столицы — Печерском, Шевченковском и Голосеевском.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

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Медики госпитализировали троих пострадавших. Среди раненых — иностранный гражданин.

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По данным мэра, последствия зафиксированы по следующим локациям:

Шевченковский район: в центре города в результате падения обломков загорелся легковой автомобиль. Предварительно, в Шевченковском районе есть пострадавшие.

Медики направляются по вызову.

По обновленной информации, в Шевченковском районе, вследствие падения обломков, произошло возгорание двух авто. И пожар на первом этаже 5-этажного жилого дома. Повреждены также балконы на 2-4 этажах. Из дома спасли двух человек. Но обнаружили одного пострадавшего. Медики оказывают ему помощь.

Экстренные службы работают на месте.

Голосеевский район: обломки упали на территорию объекта критической инфраструктуры, что привело к возгоранию автомобилей.

По предварительной информации, в Печерском районе также возникло возгорание автомобиля в результате падения обломков.

На места событий уже следуют экстренные службы для ликвидации последствий и выяснения деталей. Информация о возможных пострадавших уточняется.

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Напомним, в Киеве утром 23 ноября прогремели взрывы во время объявленной тревоги желтого уровня из-за угрозы атаки российскими дронами. Впоследствии стало известно о падении обломков БПЛА в двух районах столицы — Святошинском и Подольском. Причем в Святошинском районе обломки дрона упали на два учебных заведения.

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