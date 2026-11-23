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- Киев
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Обломки дрона упали в центре Киева и на объект критической инфраструктуры: горят автомобили — что известно
В Киеве в результате падения обломков зафиксировано возгорание автомобилей сразу в трех районах — в центре города и на территории объекта критической инфраструктуры, на места следуют экстренные службы.
В Киеве в результате вражеской атаки и падения обломков вспыхнули автомобили сразу в трех районах столицы — Печерском, Шевченковском и Голосеевском.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.
Медики госпитализировали троих пострадавших. Среди раненых — иностранный гражданин.
По данным мэра, последствия зафиксированы по следующим локациям:
Шевченковский район: в центре города в результате падения обломков загорелся легковой автомобиль. Предварительно, в Шевченковском районе есть пострадавшие.
Медики направляются по вызову.
По обновленной информации, в Шевченковском районе, вследствие падения обломков, произошло возгорание двух авто. И пожар на первом этаже 5-этажного жилого дома. Повреждены также балконы на 2-4 этажах. Из дома спасли двух человек. Но обнаружили одного пострадавшего. Медики оказывают ему помощь.
Экстренные службы работают на месте.
Голосеевский район: обломки упали на территорию объекта критической инфраструктуры, что привело к возгоранию автомобилей.
По предварительной информации, в Печерском районе также возникло возгорание автомобиля в результате падения обломков.
На места событий уже следуют экстренные службы для ликвидации последствий и выяснения деталей. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Напомним, в Киеве утром 23 ноября прогремели взрывы во время объявленной тревоги желтого уровня из-за угрозы атаки российскими дронами. Впоследствии стало известно о падении обломков БПЛА в двух районах столицы — Святошинском и Подольском. Причем в Святошинском районе обломки дрона упали на два учебных заведения.