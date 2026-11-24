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- Киев
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Возросло количество жертв атаки на Киевщину: в больнице умерла женщина, спасенная из-под завалов в Дымере
В больнице умерла 79-летняя жительница поселка Дымер, которую спасатели извлекли из-под завалов дома, разрушенного в результате российской дроновой атаки на Киевщину.
Число жертв российской воздушной атаки на Киевскую область возросло: в больнице скончалась 79-летняя женщина, пострадавшая в результате попадания вражеского беспилотника в поселке Дымер. Теперь погибших 12.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
По словам Ткаченко, при обстреле российский дрон разрушил жилой дом, под завалами которого оказалась пожилая женщина. Тогда его удалось спасти и госпитализировать.
«Врачи до последнего боролись за ее жизнь, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Это невосполнимая потеря. За каждым таким известием — человеческая жизнь, судьба, семья, близкие, для которых эта потеря навсегда останется болью», — написал чиновник.
Тимур Ткаченко выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.
Напомним, в поселке Дымер в Киевской области, где российский беспилотник разрушил 5-этажный жилой дом, вечером 23 ноября завершились аварийно-спасательные работы, которые длились более суток. Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский. По его словам, спасатели работали более суток.
Число погибших возросло до 12. Среди погибших есть ребенок — 11-летняя девочка Кира — и ее мама — 33-летняя Екатерина Бовтуненко.