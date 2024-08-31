Атака дронів на Київ: скільки цілей збила ППО

Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази.

Росія у суботу, 31 серпня, атакувала столицю дронами. Силам ППО вдалося збити всі ворожі БПЛА, які летіли на столицю.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що це вже четверта атака на столицю від початку тижня.

"Як і під час останніх нападів, ворог знову застосував ударні БПЛА, попередньо на кшталт "Shahed", - розповів Попко.

За даними Попка, на Київ ворожі боєприпаси заходили протягом всієї ночі, хвилями і з різних напрямків, повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже 4 години.

"Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені.Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих", - зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області чути звуки вибухів. Поблизу столиці по ворожих безпілотниках працює ППО.

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