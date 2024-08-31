У ніч з 30 на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями метро "Либідська" - "Деміївська" пройшов перший пробний поїзд.

Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соціальних мережах.

У його складі також - спеціальний вагон, який перевіряє нове колійне полотно, зокрема щодо дотримання належної ширини колії, відступів та можливої просадки. Перевіряє та тестує пробний поїзд і безпекові системи руху на різних швидкостях.

Для запуску першого пробного поїзда здійснили комплекс підготовчих робіт зі сполученням конструкцій чинного тунелю з новою частиною тунелю та ділянок, які посилили.

Зокрема, проклали всі необхідні кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку. Здійснили монтаж та підключення контактної рейки, через яку йде живлення для руху поїздів. Монтаж та налаштування систем безпеки руху поїздів.

Надалі в нічний час ретельно перевірятимуть інженерні та безпекові системи перед повноцінним відновленням руху поїздів з пасажирами.

Роботи тривають в цілодобовому режимі, щоб найближчими тижнями відновити рух поїздів.

Раніше ТСН.ua розповідав про зловісну тенденцію в метро Києва: за червень троє людей впали на колії метро Києва.

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