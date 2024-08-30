У Києві за літо госпіталізували 17 людей із гарячкою Західного Нілу: є летальні випадки

Від 1 червня до Свято-Михайлівської клінічної лікарні міста Києва госпіталізували 17 пацієнтів із підтвердженим діагнозом гарячка Західного Нілу.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.

За її словами, серед хворих – 10 чоловіків і 7 жінок. Це жителі різних районів столиці, двоє з них – мешканці Київської та Черкаської областей. Вони потребували стаціонарного лікування через важкість стану.

"На жаль, трьох пацієнтів лікарям не вдалося врятувати через важке ускладнення гарячки – менінгоенцефаліт", – констатувати у КМДА.

Раніше повідомлялося, що у країнах Африки стався несподіваний спалах смертельної лихоманки – віспи мавп. Недуга вже забрала життя кількох сотень людей, і перші захворювання зафіксували вже й поза межами континенту – в Пакистані та Швеції. У ВООЗ б'ють на сполох та оголошують надзвичайний рівень світового значення.

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