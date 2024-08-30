Кличко повідомив, коли Київ буде готовий до опалювального сезону

У столиці уже проведено 85 відсотків випробувань тепломережі.

На початку жовтня у Києві тепломережі будуть готові до опалювального сезону.

Про це в ефірі телеканалу “Київ24” повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

“На початку жовтня опалювальна система міста на сто відсотків повинна бути готова до запуску”, - наголосив він.

Столичний мер зазначив, що отримав інформацію від фахівців з точними цифрами про кількість проведених ремонтів, зокрема щодо заміни труб у тепломережах тощо.

“Ключова складова — зараз вже проведено 85 відсотків випробувань [тепломережі]”, - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, через те, що 26 серпня відбулася одна з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру, у Києві можуть запровадити жорсткі обмеження електропостачання на 1-2 тижні.

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