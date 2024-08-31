Синоптик рассказала, когда в Киеве ощутимо похолодает

Теплая погода будет в столице до середины следующей недели.

Теплая погода в Киеве сохранится до 3 сентября, после чего ожидается существенное понижение температуры воздуха.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Последние дни августа пройдут под влиянием жаркой и преимущественно сухой погоды. Такая же погода сохранится и в ближайшие выходные. Дневная температура воздуха будет подниматься до +30...+34 градуса, в южных регионах будет немного прохладнее — +27...+30 градусов.

31 августа и 1 сентября дожди маловероятны, хотя в южной части возможны кратковременные грозы. В Киеве конец августа и начало сентября будут очень теплыми, даже жаркими, с температурой +30...+32 градуса. Ощутимое снижение температуры воздуха ожидается с 3 сентября.

График температур/Наталка Диденко

Напомним, последний день августа будет жарким и преимущественно сухим, с температурой до +34°C. Дожди маловероятны, только на юге возможны кратковременные грозы.

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