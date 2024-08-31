Синоптикиня розповіла, коли у Києві відчутно похолоднішає

Тепла погода буде у столиці до середини наступного тижня.

Тепла погода у Києві збережеться до 3 вересня, після чого очікується суттєве зниження температури повітря.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Останні дні серпня пройдуть під впливом спекотної та переважно сухої погоди. Така ж погода збережеться і на найближчі вихідні. Денна температура повітря підніматиметься до +30...+34 градусів, у південних регіонах буде трохи прохолодніше — +27...+30 градусів.

31 серпня та 1 вересня дощі малоймовірні, хоча у південній частині можливі короткочасні грози. У Києві кінець серпня і початок вересня будуть дуже теплими, навіть спекотними, з температурою +30...+32 градуси. Відчутне зниження температури повітря очікується з 3 вересня.

Графік температур / Наталка Діденко

Нагадаємо, останній день серпня буде спекотним і переважно сухим, з температурою до +34°C. Дощі малоймовірні, лише на півдні можливі короткочасні грози.

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