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Киевская кольцевая электричка изменит маршрут: какую станцию будут обходить поезда
Из-за планового ремонта железнодорожного пути в субботу, 21 ноября, поезда Kyiv City Express будут временно обходить станцию Святошин.
В субботу, 21 ноября, пассажирам киевской кольцевой электрички Kyiv City Express придется учесть временные изменения маршрута. В течение восьми часов электропоезда будут курсировать по измененной схеме и не останавливаться на станции Святошино.
Об этом сообщает официальный канал Kyiv City Express.
Как будет курсировать кольцевая электричка 21 ноября
Ограничения будут действовать с 9:00 до 17:00 в связи с плановыми ремонтными работами на железнодорожном пути. В это время поезда будут следовать между станциями Берестейска и Борщаговка без заезда на Святошино.
Схема движения будет такой:
Направление Б — от станции Берестейская до станции Борщаговка.
Направление А — от станции Борщаговка до станции Берестейская.
Следовательно, пассажиры не смогут воспользоваться кольцевой электричкой для поездки на станцию Святошин или с нее в течение указанного времени.
Как электричка будет курсировать в выходные
В Kyiv City Express также напомнили, что в субботу и воскресенье поезда будут работать по графику выходного дня. Интервал движения будет составлять один час.
Кроме того, 21 и 22 ноября на маршрут не выйдут дополнительные рейсы (Д). Их работу возобновят в понедельник, 23 ноября.
Пассажирам советуют заранее учесть временное изменение маршрута при планировании поездок.
Напомним, в Киеве ограничат работу станции метро «Крещатик». Из-за государственных мер по случаю Дня Достоинства и Свободы утром 21 ноября на станции закроют один из вестибюлей.