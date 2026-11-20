Киевская кольцевая электричка Kyiv City Express

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В субботу, 21 ноября, пассажирам киевской кольцевой электрички Kyiv City Express придется учесть временные изменения маршрута. В течение восьми часов электропоезда будут курсировать по измененной схеме и не останавливаться на станции Святошино.

Об этом сообщает официальный канал Kyiv City Express.

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Как будет курсировать кольцевая электричка 21 ноября

Ограничения будут действовать с 9:00 до 17:00 в связи с плановыми ремонтными работами на железнодорожном пути. В это время поезда будут следовать между станциями Берестейска и Борщаговка без заезда на Святошино.

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Схема движения будет такой:

Направление Б — от станции Берестейская до станции Борщаговка.

Направление А — от станции Борщаговка до станции Берестейская.

Следовательно, пассажиры не смогут воспользоваться кольцевой электричкой для поездки на станцию Святошин или с нее в течение указанного времени.

© latercera

Как электричка будет курсировать в выходные

В Kyiv City Express также напомнили, что в субботу и воскресенье поезда будут работать по графику выходного дня. Интервал движения будет составлять один час.

Кроме того, 21 и 22 ноября на маршрут не выйдут дополнительные рейсы (Д). Их работу возобновят в понедельник, 23 ноября.

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Пассажирам советуют заранее учесть временное изменение маршрута при планировании поездок.

Напомним, в Киеве ограничат работу станции метро «Крещатик». Из-за государственных мер по случаю Дня Достоинства и Свободы утром 21 ноября на станции закроют один из вестибюлей.

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